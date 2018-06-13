ООО "КОНТИНЕНТ"

19.02.2025 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2256602645484)

09.02.2025 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2256602269427)

09.02.2025 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2256602269416)

17.01.2025 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2256600629790)

01.07.2024 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2246600655816)

31.01.2024 Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2246600104386)

17.01.2024 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2246600056635)

10.01.2024 Принятие судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (ГРН: 2246600009160)

13.02.2023 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2236600161587)

24.12.2020 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2206601767470)

10.07.2020 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206600866327)

05.03.2020 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206600251856)

26.04.2019 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (ГРН: 2196658605042)

24.04.2019 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2196658595660)

15.06.2018 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 6186658177755)

15.06.2018 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 6186658176347)

13.06.2018 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 6186658168988)