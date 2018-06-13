Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2021 г.
ООО "КОНТИНЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Континент"
Юридический адрес
623391, Свердловская Область, Г Полевской, ул Володарского, Соор. 103А
Важно: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (2023-02-13)
ИНН и КПП
6679117176, 667901001
ОГРН
1186658045672
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
13.06.2018
Возраст организации
6 лет 10 месяцев 16 дней
Город
Полевской
Специальный налоговый режим
УСН (2018 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
19.02.2025
Актуальный статус:
есть проблема
Описание:
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
Код: 107
Дата: 2025-02-19
ГРН: 2256602645484
Директор
Овчинников Константин Александрович
с 01.07.2024
ИНН 662606882905
Овчинников Константин Александрович
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 662606882905
|46.73.6
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
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|46.13.2
|Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
|46.19
|Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
|46.41
|Торговля оптовая текстильными изделиями
|46.41.2
|Торговля оптовая галантерейными изделиями
|49.41.2
|Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
|52.29
|Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Регистрирующий орган:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Код ИФНС: 6658
Адрес: 620014,,Екатеринбург г,Хомякова ул,4
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области
Код ИФНС: 6679
Учет в ПФР:
—
Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —
Учет в ФСС:
—
Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —
|19.02.2025
|Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2256602645484)
|09.02.2025
|Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2256602269427)
|09.02.2025
|Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2256602269416)
|17.01.2025
|Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2256600629790)
|01.07.2024
|Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2246600655816)
|31.01.2024
|Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2246600104386)
|17.01.2024
|Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2246600056635)
|10.01.2024
|Принятие судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (ГРН: 2246600009160)
|13.02.2023
|Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2236600161587)
|24.12.2020
|Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2206601767470)
|10.07.2020
|Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206600866327)
|05.03.2020
|Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206600251856)
|26.04.2019
|Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (ГРН: 2196658605042)
|24.04.2019
|Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2196658595660)
|15.06.2018
|Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 6186658177755)
|15.06.2018
|Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 6186658176347)
|13.06.2018
|Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 6186658168988)
|13.06.2018
|Создание юридического лица (ГРН: 1186658045672)
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Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
2
Количество сотрудников в 2020 г.:
11
Количество сотрудников в 2019 г.:
12
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
—
Доходы за 2020 г.:
28 613 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
97 714 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
10 480 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
33 325 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
96 764 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
10 360 000 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
526 руб.
Транспортный налог:
30 069.18 руб.
(нет сведений)
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не входит в реестр
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
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