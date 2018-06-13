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ООО "КОНТИНЕНТ"

Общество с ограниченной ответственностью "Континент"
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Статус
Руководитель
Лицензии
ОКВЭД
Записи ЕГРЮЛ
Персонал
Финансы
Налоги
Реестры
Долги

Статус

есть проблема

Уставный капитал

10 000 руб.

Доходы

Сотрудников в 2021 г.

2 чел.

Основные сведения

ООО "КОНТИНЕНТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Континент"

Юридический адрес
623391, Свердловская Область, Г Полевской, ул Володарского, Соор. 103А
Важно: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (2023-02-13)

ИНН и КПП
6679117176, 667901001

ОГРН
1186658045672

Уставный капитал
10 000 руб.

Дата регистрации
13.06.2018

Возраст организации
6 лет 10 месяцев 16 дней

Город
Полевской

Специальный налоговый режим
УСН (2018 г.)

Типовой устав

ОКОПФ
12300

Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
19.02.2025

Статус организации

Актуальный статус:
есть проблема

Описание:
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
Код: 107
Дата: 2025-02-19
ГРН: 2256602645484

Руководитель

Директор
Овчинников Константин Александрович
с 01.07.2024
ИНН 662606882905

Учредители (1)

Овчинников Константин Александрович
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 662606882905

Лицензии (0)

(нет лицензий)

Виды деятельности (ОКВЭД)

Основной вид деятельности:
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

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Дополнительные виды деятельности (6):
46.13.2Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.19Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.41Торговля оптовая текстильными изделиями
46.41.2Торговля оптовая галантерейными изделиями
49.41.2Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.29Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
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ФНС, ПФР, ФСС

Регистрирующий орган:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Код ИФНС: 6658
Адрес: 620014,,Екатеринбург г,Хомякова ул,4

Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области
Код ИФНС: 6679

Учет в ПФР:

Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —

Учет в ФСС:

Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —

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Записи в ЕГРЮЛ (18)

19.02.2025 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2256602645484)
09.02.2025 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2256602269427)
09.02.2025 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2256602269416)
17.01.2025 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2256600629790)
01.07.2024 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2246600655816)
31.01.2024 Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2246600104386)
17.01.2024 Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2246600056635)
10.01.2024 Принятие судом решения о дисквалификации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (ГРН: 2246600009160)
13.02.2023 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2236600161587)
24.12.2020 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2206601767470)
10.07.2020 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206600866327)
05.03.2020 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206600251856)
26.04.2019 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (ГРН: 2196658605042)
24.04.2019 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2196658595660)
15.06.2018 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 6186658177755)
15.06.2018 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 6186658176347)
13.06.2018 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 6186658168988)
13.06.2018 Создание юридического лица (ГРН: 1186658045672)

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Персонал

Количество сотрудников в 2023 г.:

Количество сотрудников в 2022 г.:

Количество сотрудников в 2021 г.:
2

Количество сотрудников в 2020 г.:
11

Количество сотрудников в 2019 г.:
12

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Средняя зарплата

В 2023 г.: —

В 2022 г.: —

В 2021 г.: —

В 2020 г.: —

В 2019 г.: —

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Финансовые показатели

Доходы за 2023 г.:

Доходы за 2022 г.:

Доходы за 2021 г.:

Доходы за 2020 г.:
28 613 000 руб.

Доходы за 2019 г.:
97 714 000 руб.

Доходы за 2018 г.:
10 480 000 руб.

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Расходы за 2023 г.:

Расходы за 2022 г.:

Расходы за 2021 г.:

Расходы за 2020 г.:
33 325 000 руб.

Расходы за 2019 г.:
96 764 000 руб.

Расходы за 2018 г.:
10 360 000 руб.

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Сведения о налогах и сборах за 2022 г.

Сумма налогов:
30 069 руб.

Сумма взносов:
526 руб.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
526 руб.

Транспортный налог:
30 069.18 руб.

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Сведения о недоимках и задолженностях за 2020 г.

(нет сведений)

Вакансии

Открытые вакансии не найдены.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

не входит в реестр

Реестр аккредитованных ИТ-компаний

не входит в реестр

Реестр операторов персональных данных

(нет сведений)

Реестр недобросовестных поставщиков

(нет сведений)

Товарные знаки (0)

нет информации

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Проверки

Проверки не найдены.

Исполнительные производства ФССП

Найдено 13 действующих исполнительных производств.
Найдено 9 завершенных исполнительных производств. Подробнее...

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